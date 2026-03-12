Inscription
#Roman francophone

Marelle à Harlem

Maya Angelou

ActuaLitté
1971, Maya Angelou signe avec Just Give Me a Cool Drink of Water 'fore I Diiie son premier recueil de poésie. Il annonce déjà ce qui sera sa signature d'autrice : une habileté exceptionnelle à traduire son expérience de femme noire, son récit de vie, en un puissant discours politique... Just Give Me a Cool Drink of Water 'before I Diiie (1971) est le premier recueil de Maya Angelou. Beaucoup de poèmes de Diiie étaient initialement des paroles de chansons, écrites à l'époque où Maya Angelou se produisait dans les boîtes de nuit : certaines avait été enregistrées sur disques avant même la publication en 1969 de Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage . Diiie est composé de 38 poèmes, répartis dans deux sections. La première, intitulée " Où l'amour est un cri d'angoisse ", est centrée sur l'amour, depuis les premiers instants de passion jusqu'aux prémices de l'éloignement. Dans une veine proche du jazz et du blues - Maya Angelou était alors souvent comparée à Nina Simone -, les poèmes abordent l'amour du point de vue d'une femme décrite comme toute-puissante, très loin d'une représentation patriarcale qui réserverait aux hommes l'initiative de la sexualité. A mots couverts, Maya Angelou raconte son histoire avec " Zorro Man ", le militant sud-africain Vusumzi Make dont elle s'est séparée en 1963. Elle permet à ses lecteurs, principalement des femmes, de s'identifier à elle, et ce, quelle que soit la couleur de leur peau. Les dix-huit poèmes de la deuxième section, " Juste avant la fin du monde ", se concentrent sur l'expérience de survie des Afro-Américains au sein d'une société dominée par les Blancs. Dans la lignée de Langston Hughes, au travers d'une langue volontairement proche de celle de la rue, Maya Angelou utilise l'ironie et l'humour pour évoquer le racisme en Amérique. Ses poèmes viennent saluer la mémoire des Noirs contraints à la soumission, de l'esclavage jusqu'aux années 1960, et reviennent sur leur culpabilité d'avoir trop accepté. Devenue leur porte-parole, Maya Angelou reconnaît une dette envers les combattants engagés dans le mouvement des droits civiques. Diiie a été un best-seller dès sa parution.

Par Maya Angelou
Chez Seghers

|

Auteur

Maya Angelou

Editeur

Seghers

Genre

Poésie

Marelle à Harlem

Maya Angelou trad. Santiago Artozqui

Paru le 12/03/2026

112 pages

Seghers

15,00 €

9782232148385
© Notice établie par ORB
