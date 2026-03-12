Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Album jeunesse

La danse

Françoise de Guibert, Delphine Renon

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un livre qui accompagne l'enfant dans sa découverte artistique avec des animations et des explications adaptées. Un Kididoc qui invite l'enfant à explorer l'univers fascinant de la danse dans toutes ses formes. Du hip-hop énergique à la grâce de la danse classique, chaque page révèle les secrets de cet art fantastique. Les animations permettent de comprendre les mouvements, de découvrir les différents styles et d'apprendre qu'il existe mille et unes façons de s'exprimer en musique. Adapté aux jeunes curieux et curieuses dès 5 ans.

Par Françoise de Guibert, Delphine Renon
Chez Nathan

|

Auteur

Françoise de Guibert, Delphine Renon

Editeur

Nathan

Genre

Kididoc

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La danse par Françoise de Guibert, Delphine Renon

Commenter ce livre

 

La danse

Françoise de Guibert, Delphine Renon

Paru le 12/03/2026

32 pages

Nathan

13,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782095059569
9782095059569
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.