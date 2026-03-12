Un livre qui accompagne l'enfant dans sa découverte artistique avec des animations et des explications adaptées. Un Kididoc qui invite l'enfant à explorer l'univers fascinant de la danse dans toutes ses formes. Du hip-hop énergique à la grâce de la danse classique, chaque page révèle les secrets de cet art fantastique. Les animations permettent de comprendre les mouvements, de découvrir les différents styles et d'apprendre qu'il existe mille et unes façons de s'exprimer en musique. Adapté aux jeunes curieux et curieuses dès 5 ans.