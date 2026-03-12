En héritage

Elle pensait que ses cheveux étaient son fardeau... ils étaient en réalité sa couronne de liberté ! Dans ce poème illustré bouleversant, Elizabeth Acevedo déploie avec une poésie saisissante l'histoire complexe et universelle des cheveux afro-descendants. De la honte héritée aux premiers gestes de défrisage, des regards pesants aux tentatives désespérées de "rentrer dans la norme", elle retrace le parcours douloureux mais libérateur d'une femme qui apprend à embrasser sa beauté naturelle. A travers des mots qui résonnent comme des caresses et des révélations, l'autrice nous embarque dans son cheminement personnel vers l'acceptation de soi et la fierté retrouvée. Un récit intime qui devient universel, explorant les blessures intergénérationnelles et la puissance de la réconciliation avec son identité. Car parfois, il faut déconstruire des siècles de conditionnement pour redécouvrir que notre différence n'était pas un défaut, mais notre plus belle force. Pour les fans de poésie engagée et de récits d'émancipation, un livre-bijou qui célèbre la beauté naturelle et la force de l'acceptation de soi.