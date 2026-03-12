Légumes lacto-fermentés

Lacto-fermenter des légumes et les cuisiner n'a jamais été aussi simple ! Si les bienfaits de ces aliments - plus digestes, riches en probiotiques, vitamines et minéraux - ne sont plus à démontrer, il peut parfois sembler difficile, si l'on ne les déguste pas tels quels, de les accommoder en cuisine. Spécialiste de la fermentation, Marie-Claire Frédéric vous apprend ici comment fermenter tout au long de l'année une vingtaine de légumes : oignons, radis, carottes, tomates, poivrons, ail, céleri-rave, poireaux... Elle propose ensuite pour chacun d'eux de délicieuses recettes - testées et approuvées - pour que vous ne vous posiez plus jamais la question : "Mes légumes sont prêts, et maintenant, j'en fais quoi ? " Au menu : risotto de champignons fermentés, soupe vietnamienne, riz sauté au kimchi, curry de légumes... Découvrez une nouvelle cuisine étonnante, pleine de santé et de goût !