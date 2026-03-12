Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Roman francophone

Vers les jardins de Kew

Benoît Reiss

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
En 49 poèmes brefs, Benoît Reiss tire un portrait impressionniste de Londres - avec, en contrepoint, une échappée vers les montagnes d'Ecosse. Si la raversée de la ville n'ignore rien des lieux emblématiques, jusqu'aux jardins botaniques royaux de Kew, elle se révèle, grâce à l'étonnante profondeur de champ qu'ouvre une écriture dense et incisive, une saisie puissante de l'envers du décor, des contrastes et contradictions qu'omet souvent l'oeil désinvolte du touriste. Ce livre restitue, comme seule le peut la poésie, la vérité troublante des métropoles modernes.

Par Benoît Reiss
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Benoît Reiss

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Poésie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Vers les jardins de Kew par Benoît Reiss

Commenter ce livre

 

Vers les jardins de Kew

Benoît Reiss

Paru le 12/03/2026

56 pages

Editions Gallimard

12,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073146038
9782073146038
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.