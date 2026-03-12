Vers les jardins de Kew

En 49 poèmes brefs, Benoît Reiss tire un portrait impressionniste de Londres - avec, en contrepoint, une échappée vers les montagnes d'Ecosse. Si la raversée de la ville n'ignore rien des lieux emblématiques, jusqu'aux jardins botaniques royaux de Kew, elle se révèle, grâce à l'étonnante profondeur de champ qu'ouvre une écriture dense et incisive, une saisie puissante de l'envers du décor, des contrastes et contradictions qu'omet souvent l'oeil désinvolte du touriste. Ce livre restitue, comme seule le peut la poésie, la vérité troublante des métropoles modernes.