Rue de l'Espérance, 1935

1935. Tandis que l'ombre du fascisme grandit à l'horizon, la course effrénée au développement aéronautique bat son plein. André Legendre, dessinateur industriel dans la société Gnome et Rhône, est retrouvé égorgé dans le métro parisien. Le commissaire Bornec tente d'élucider ce meurtre singulier, avec pour seul indice l'étrange couteau en forme de feuille de laurier que le coupable a laissé planté dans le cou de la victime. Au même moment, les journalistes de L'Humanité Gabriel Funel et Camille Dubois se lancent dans une investigation sur les conditions de travail des métallurgistes. Leurs enquêtes vont converger au coeur d'un engrenage mortel...