Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Polar

Rue de l'Espérance, 1935

Alexandre Courban

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
1935. Tandis que l'ombre du fascisme grandit à l'horizon, la course effrénée au développement aéronautique bat son plein. André Legendre, dessinateur industriel dans la société Gnome et Rhône, est retrouvé égorgé dans le métro parisien. Le commissaire Bornec tente d'élucider ce meurtre singulier, avec pour seul indice l'étrange couteau en forme de feuille de laurier que le coupable a laissé planté dans le cou de la victime. Au même moment, les journalistes de L'Humanité Gabriel Funel et Camille Dubois se lancent dans une investigation sur les conditions de travail des métallurgistes. Leurs enquêtes vont converger au coeur d'un engrenage mortel...

Par Alexandre Courban
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Alexandre Courban

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Policiers historiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail
Retrouver tous les articles sur Rue de l'Espérance, 1935 par Alexandre Courban

Commenter ce livre

 

Rue de l'Espérance, 1935

Alexandre Courban

Paru le 12/03/2026

288 pages

Editions Gallimard

9,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073070845
9782073070845
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.