Four Ruined Realms

Mai Corland

Le roi du Yusan est toujours vivant et se révèle peut-être le plus grand de tous les menteurs. Prises dans ses filets, les cinq lames sont contraintes d'accepter la mission qu'il leur impose : s'emparer de l'Anneau d'or détenu par la reine du Khitan. L'équipe ne dispose que d'un mois pour réussir ce coup, et chaque membre a tout à perdre en cas d'échec. Cette fois, s'ils ne parviennent pas à se faire confiance, ce n'est plus seulement leur avenir et celui de leurs proches qui en pâtiront : les conséquences pourraient affecter tous les royaumes. Cependant, les cinq lames n'ont aucune intention de. rester sagement sous le contrôle du roi ; elles comptent bien se venger. Il est hors de question de le laisser obtenir ce qu'il veut. Mais pourront-elles battre le tyran immortel à son propre jeu ?

Par Mai Corland
Chez Editions Gallimard

Auteur

Mai Corland

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Fantasy

Four Ruined Realms

Mai Corland trad. Patrick Imbert

Paru le 12/03/2026

448 pages

Editions Gallimard

25,90 €

9782073063557
