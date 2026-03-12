Four Ruined Realms

Le roi du Yusan est toujours vivant et se révèle peut-être le plus grand de tous les menteurs. Prises dans ses filets, les cinq lames sont contraintes d'accepter la mission qu'il leur impose : s'emparer de l'Anneau d'or détenu par la reine du Khitan. L'équipe ne dispose que d'un mois pour réussir ce coup, et chaque membre a tout à perdre en cas d'échec. Cette fois, s'ils ne parviennent pas à se faire confiance, ce n'est plus seulement leur avenir et celui de leurs proches qui en pâtiront : les conséquences pourraient affecter tous les royaumes. Cependant, les cinq lames n'ont aucune intention de. rester sagement sous le contrôle du roi ; elles comptent bien se venger. Il est hors de question de le laisser obtenir ce qu'il veut. Mais pourront-elles battre le tyran immortel à son propre jeu ?