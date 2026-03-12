Twisted Cravings

Quand l'amour devient la course la plus risquée, impossible de freiner. Adamo Falcone a grandi dans un monde où le sang et la violence dictent chaque pas. Pour fuir cette réalité, il s'est réfugié dans la drogue. Car contrairement à ses frères, il n'a jamais rêvé de devenir un Made Man. Lorsqu'il prend les commandes des courses illégales qui font la gloire de sa famille, et devient l'un des pilotes les plus audacieux du circuit, Adamo pense enfin être libre. Mais sur ces pistes dangereuses, il ne découvrira pas seulement la vitesse... Dinara Mikhailov, la seule femme pilote, est impossible à ignorer. Ses cheveux flamboyants, son style de conduite impitoyable et l'audace avec laquelle Dinara s'aventure en territoire ennemi font d'elle un défi irrésistible. Princesse de la Bratva, elle incarne tout ce qu'Adamo devrait fuir. Et pourtant, il ne peut s'empêcher de la désirer...