Paroles de Dieu pour trouver la paix

"Heureux ceux qui font oeuvre de paix, ils seront appelés fils de Dieu ! " Cette béatitude prononcée par le Christ dans l'Evangile reprend un thème qui parcourt toutes les Ecritures : celui de la paix. Etre en paix intérieurement, être artisan de paix autour de soi, faire advenir un monde de paix : autant de quêtes qui nous habitent aujourd'hui. A partir de 25 citations bibliques qu'il commente, l'auteur nous révèle les différents visages de cette paix : promise par Dieu à son peuple, annoncée par les prophètes, elle s'accomplit pleinement en Jésus "Prince-de-la-Paix" qui offre aux hommes sa propre paix : un don précieux pour aujourd'hui. Le Père Christophe Raimbault est vicaire général du diocèse de Tours. Docteur en théologie, diplômé de l'Ecole biblique et de Jérusalem, il a publié plusieurs ouvrages d'initiation à la Bible, et enseigne à l'Institut catholique de Paris.