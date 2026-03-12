Inscription
Paroles de Dieu pour trouver la paix

Christophe Raimbault

"Heureux ceux qui font oeuvre de paix, ils seront appelés fils de Dieu ! " Cette béatitude prononcée par le Christ dans l'Evangile reprend un thème qui parcourt toutes les Ecritures : celui de la paix. Etre en paix intérieurement, être artisan de paix autour de soi, faire advenir un monde de paix : autant de quêtes qui nous habitent aujourd'hui. A partir de 25 citations bibliques qu'il commente, l'auteur nous révèle les différents visages de cette paix : promise par Dieu à son peuple, annoncée par les prophètes, elle s'accomplit pleinement en Jésus "Prince-de-la-Paix" qui offre aux hommes sa propre paix : un don précieux pour aujourd'hui. Le Père Christophe Raimbault est vicaire général du diocèse de Tours. Docteur en théologie, diplômé de l'Ecole biblique et de Jérusalem, il a publié plusieurs ouvrages d'initiation à la Bible, et enseigne à l'Institut catholique de Paris.

Par Christophe Raimbault
Chez Le Centurion

Auteur

Christophe Raimbault

Editeur

Le Centurion

Genre

Prière et spiritualité

Paroles de Dieu pour trouver la paix

Christophe Raimbault

Paru le 12/03/2026

64 pages

Le Centurion

5,95 €

9791092801743
