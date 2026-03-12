Quelle est l'évolution des méthodologies et des objets d'étude de la linguistique contrastive à l'heure du développement des outils numériques ? La question s'articule autour de trois grands axes : la pertinence des différents types de corpus dans les études contrastives ; l'évolution méthodologique des outils numériques qui tend à opposer études statistiques et analyses qualitatives ; et le statut de la singularité du style des auteurs et traducteurs dans la recherche des propriétés généralisables des langues et de l'activité de langage. La diversité des corpus et objets d'étude confirme le dynamisme d'un champ de recherche dont la place, entre linguistique, traductologie et grammaire comparée n'a pas toujours été clairement définie. La linguistique contrastive relève avant tout du domaine de la linguistique : en croisant les études de différents systèmes linguistiques, elle contribue aux recherches sur le fonctionnement des langues et au questionnement sur l'activité de langage, y compris sur le processus de traduction. Cet ouvrage conçu en hommage à Jacqueline Guillemin-Flescher, s'adresse aux chercheurs qui s'intéressent à l'invariance linguistique à travers la comparaison des langues, aux traductologues et aux traducteurs.