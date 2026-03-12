Inscription
Linguistique contrastive

Françoise Doro-Mégy, Agnès Leroux

ActuaLitté
Quelle est l'évolution des méthodologies et des objets d'étude de la linguistique contrastive à l'heure du développement des outils numériques ? La question s'articule autour de trois grands axes : la pertinence des différents types de corpus dans les études contrastives ; l'évolution méthodologique des outils numériques qui tend à opposer études statistiques et analyses qualitatives ; et le statut de la singularité du style des auteurs et traducteurs dans la recherche des propriétés généralisables des langues et de l'activité de langage. La diversité des corpus et objets d'étude confirme le dynamisme d'un champ de recherche dont la place, entre linguistique, traductologie et grammaire comparée n'a pas toujours été clairement définie. La linguistique contrastive relève avant tout du domaine de la linguistique : en croisant les études de différents systèmes linguistiques, elle contribue aux recherches sur le fonctionnement des langues et au questionnement sur l'activité de langage, y compris sur le processus de traduction. Cet ouvrage conçu en hommage à Jacqueline Guillemin-Flescher, s'adresse aux chercheurs qui s'intéressent à l'invariance linguistique à travers la comparaison des langues, aux traductologues et aux traducteurs.

Par Françoise Doro-Mégy, Agnès Leroux
Chez PU Rennes

|

Auteur

Françoise Doro-Mégy, Agnès Leroux

Editeur

PU Rennes

Genre

Linguistique

Linguistique contrastive

Françoise Doro-Mégy, Agnès Leroux

Paru le 12/03/2026

262 pages

PU Rennes

22,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041309788
9791041309788
© Notice établie par ORB
plus d'informations

