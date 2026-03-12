Le stéthoscope, cet instrument destiné à l'auscultation, symbolise le médecin moderne et la clinique. Porté autour du cou, tranchant sur une blouse immaculée, il a ouvert, depuis plus de deux siècles, le champ des possibles diagnostiques. Mais que sait-on vraiment de son inventeur, René Théophile Hyacinthe Laennec (1781-1826) ? Au terme de sa courte vie ancrée dans les vicissitudes de son époque entre la Révolution française et la Restauration, Laennec est bien plus que son invention. Breton, royaliste et fervent catholique, il émerge en scientifique tout à la fois buté et curieux, en intellectuel réservé et pugnace qui défend ses idées à l'heure de la construction contemporaine d'une science et d'un art. Cette édition révisée et augmentée - la première en français - de la biographie de Laennec faisant autorité s'appuie sur un corpus de sources restées inexplorées. Elle s'adosse en premier lieu à l'intégralité de la production écrite du médecin : pas moins de 170 publications, 1 300 lettres, plus de 10 000 pages manuscrites de dossiers de patients et de notes prises dans le cadre de ses leçons au Collège de France, sans oublier des essais non publiés.