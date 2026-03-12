Le développement personnel pour ceux qui n'y croient pas (encore)

Et si le développement personnel n'était pas réservé aux adeptes de mantras, de retraites silencieuses ou de citations inspirantes sur fond de coucher de soleil ? Ce livre s'adresse à tous ceux qui lèvent les yeux au ciel à la simple évocation du mot coaching, mais qui sentent, au fond, qu'un petit coup de pouce pour mieux se comprendre, se recentrer ou avancer ne serait pas de refus. A travers des chroniques courtes, percutantes et pleines de sens, l'autrice propose une autre façon d'aborder le développement personnel : plus accessible, plus concrète, et surtout dénuée d'injonctions et de culpabilité. Chaque texte est une respiration, une invitation à réfléchir, ressentir, parfois sourire... et peut-être amorcer, sans s'en rendre compte, un grand déclic. Un livre pour les sceptiques curieux, les cartésiens en quête de sens, et tous ceux qui n'y croient pas... encore.
