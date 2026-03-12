Inscription
#Album jeunesse

Printemps câlin

Rebecca Beccotti, Ester Tomè, Rebecca Cowley

Un recueil d'histoires simples mais tendres et riches en messages positifs, idéal pour transmettre des valeurs importantes même aux plus petits. Un outil précieux pour apprendre l'alternance des saisons et leur effet sur la nature. Avec l'arrivée du printemps, les animaux sont bien occupés ! La lapine cherche la fleur parfaite pour la fête des Mères ; la souris prend soin d'un bourgeon ; la chenille affronte sa peur du changement, et le raton laveur redécouvre la joie d'être avec les autres. Cinq histoires courtes qui, grâce à des éléments et des situations typiques de la saison printanière, abordent des thèmes universels tels que la gentillesse, l'amour, l'amitié, le changement et la collaboration.

Rebecca Beccotti, Ester Tomè, Rebecca Cowley
Chez Sassi Editore

Auteur

Rebecca Beccotti, Ester Tomè, Rebecca Cowley

Editeur

Sassi Editore

Genre

Autres éditeurs (P à T)

Printemps câlin

Rebecca Beccotti, Ester Tomè, Rebecca Cowley trad. Sarah Negrel

Paru le 26/03/2026

32 pages

Sassi Editore

15,90 €

9788830357938
