Printemps câlin

Un recueil d'histoires simples mais tendres et riches en messages positifs, idéal pour transmettre des valeurs importantes même aux plus petits. Un outil précieux pour apprendre l'alternance des saisons et leur effet sur la nature. Avec l'arrivée du printemps, les animaux sont bien occupés ! La lapine cherche la fleur parfaite pour la fête des Mères ; la souris prend soin d'un bourgeon ; la chenille affronte sa peur du changement, et le raton laveur redécouvre la joie d'être avec les autres. Cinq histoires courtes qui, grâce à des éléments et des situations typiques de la saison printanière, abordent des thèmes universels tels que la gentillesse, l'amour, l'amitié, le changement et la collaboration.