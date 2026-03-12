Edité par Sergio Asensio Bali, The Coolest Hotspots est un guide complet des meilleures destinations de l'île indonésienne de Bali. Des plages magnifiques aux complexes hôteliers de luxe, en passant par les cafés branchés et les lieux de vie nocturne tendance, ce livre fournit des conseils d'initiés et des recommandations sur les endroits les plus cool à visiter et les activités à faire à Bali. Avec ses superbes photos et ses descriptions détaillées, "Bali : The Coolest Hotspots" est le guide idéal pour les voyageurs en quête d'aventure et de détente dans ce paradis tropical. Que vous soyez un visiteur novice ou un habitué de Bali, ce livre vous donnera envie d'explorer tout ce que cette destination dynamique a à oï¬rir.