Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Bali

Sergio Asensio

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Edité par Sergio Asensio Bali, The Coolest Hotspots est un guide complet des meilleures destinations de l'île indonésienne de Bali. Des plages magnifiques aux complexes hôteliers de luxe, en passant par les cafés branchés et les lieux de vie nocturne tendance, ce livre fournit des conseils d'initiés et des recommandations sur les endroits les plus cool à visiter et les activités à faire à Bali. Avec ses superbes photos et ses descriptions détaillées, "Bali : The Coolest Hotspots" est le guide idéal pour les voyageurs en quête d'aventure et de détente dans ce paradis tropical. Que vous soyez un visiteur novice ou un habitué de Bali, ce livre vous donnera envie d'explorer tout ce que cette destination dynamique a à oï¬rir.

Par Sergio Asensio
Chez Loft Publications

|

Auteur

Sergio Asensio

Editeur

Loft Publications

Genre

Bali

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Bali par Sergio Asensio

Commenter ce livre

 

Bali

Sergio Asensio

Paru le 24/03/2026

280 pages

Loft Publications

50,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9788499366289
9788499366289
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.