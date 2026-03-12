Plébiscité par Barack Obama, salué par le New York Times et le Washington Post , déjà traduit en 14 langues et vendu à plus de 500 000 exemplaires, Abondance a déclenché un débat national aux Etats-Unis et inspire déjà gouvernants, élus et réformateurs du monde entier. Aux Etats-Unis comme en Europe, les politiques du logement, de l'énergie, de la santé ou des infrastructures se muent en politiques de la rareté. Depuis une décennie, les sentiments de déclassement et de tiers-mondisation montent en flèche. Un leitmotiv s'installe dans les sociétés occidentales : toujours plus de contraintes, toujours moins d'ambition. Face à cela, Ezra Klein et Derek Thompson proposent une rupture dans un livre qui a enflammé le débat politique étasunien. Leur pari : renouer avec un imaginaire de l'abondance, capable d'offrir plus de logements, plus d'énergie propre, plus d'innovations médicales, plus de progrès partagés. Abondance est à la fois un manifeste et un guide concret. Chapitre après chapitre, les auteurs montrent comment reconstruire des institutions au service de tous, comment relancer l'invention scientifique, et comment réhabiliter l'art de gouverner pour produire du commun. Dans un monde menacé par le climat, la stagnation et le repli sur soi, ce livre appelle à une politique constructive, optimiste, fondée sur la capacité humaine à créer et à distribuer. Déjà considéré comme le livre politique de l'année, Abondance s'impose comme une référence pour tous ceux qui refusent le fatalisme. Un texte visionnaire, lucide et porteur d'espoir, qui invite à penser autrement notre avenir collectif. -- " Le livre politique incontournable de 2025. " Barack Obama " Un manifeste puissant pour reconstruire l'avenir. " The Atlantic " Une pensée politique rare : lucide, ambitieuse, optimiste. " The New York Times " Un manifeste politique percutant... Son optimisme est contagieux, presque joyeux... Une antidote énergique au malaise des Etats bleus. " Slate " Une attaque vigoureuse et rapide contre les blocages internes de la gauche... Le diagnostic est juste... Une lecture qui en vaut la peine. " Financial Times " Analyse magistrale de l'incapacité des Etats-Unis à construire quoi que ce soit de durable dans le monde physique... Le livre propose une vraie alternative à la rareté artificielle. " The Washington Post " Ambitieux... Un livre d'une grande équité. " The New Yorker " Ezra Klein et Derek Thompson nous invitent à rêver d'utopie... Nous avons déjà tout ce qu'il faut pour construire le futur souhaité : énergie propre, logement abordable... Leur livre explique comment. " The New York Times " Aider les libéraux à cesser de se freiner eux-mêmes... Un livre intelligent, utile et terriblement opportun. Des idées claires et bienvenues face aux grands défis d'aujourd'hui. " Kirkus " Spectaculaire... une analyse implacable des problèmes actuels et une voie claire pour l'avenir... Klein et Thompson inspirent l'espoir et élargissent notre imagination. " David Brooks , The New York Times " Klein et Thompson comptent parmi les voix les plus brillantes de leur génération de journalistes politiques, intégrant les sciences sociales dans l'analyse politique. " Julian Zelizer , The New Republic