Des étoiles et des ombres

20 juillet, Zoé, petite Marseillaise de 12 ans, va passer trois semaines chez son cousin, Lucien, au coeur des Alpes de Haute Provence. Heureuse de découvrir et de partager sa vie passionnante au milieu des moutons que son oncle élève, de randonner aussi parmi les paysages fabuleux du Parc Naturel du Verdon. Le lendemain de son arrivée, des vivres sont dérobés pendant la nuit dans le garde-manger. Pour coincer le coupable, Zoé et son cousin vont tendre une embuscade... et attraper Marcel, jeune Sénégalais en déshérence. A travers le récit de celui-ci, ils vont découvrir l'Afrique et ses mystères. Après maints rebondissements, parviendront-ils à aider le jeune travailleur saisonnier à rester en France, étudier et croire en ses rêves ?