Les abeilles bleues

Sylv, dix-sept ans, vit dans une société fragilisée par les crises climatiques et sociales. Entre les parties de streetball, la musique qu'il compose et les sessions de réalité virtuelle, il tente de garder l'équilibre. Mais peu à peu, des voix s'invitent dans sa tête, les sons se dédoublent, le monde se brouille. Ce qu'il prenait pour du stress devient une faille : son esprit s'ouvre à des échos qu'il ne contrôle plus. Soutenu par sa mère et son frère, il affronte la peur du délire, la solitude, les traitements, et retrouve un père longtemps absent.