Le guide & la cote du collectionneur moto

La vie de la moto

Le guide du collectionneur moto est une inestimable mine d'informations. Qu'il s'agisse d'acheter une moto, de la remettre en état auprès de professionnels, de trouver la meilleure assurance ou de visiter des musées, d'éviter les pièges de la réglementation, de compléter sa documentation, de refaire un circuit électrique ou bien encore de chercher un club et de connaître les principaux évènements de l'année, les anniversaires de marques, toutes les réponses sont dans ces pages.

Chez LVA (La Vie de l'Auto Editions)

|

Auteur

Editeur

LVA (La Vie de l'Auto Editions)

Genre

Moto

