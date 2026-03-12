Dans Le défi des 100 j'aime, Julie Champagne et Audrey Malo mettent en scène avec beaucoup d'humour et de vivacité la rivalité fraternelle et l'obsession du " j'aime " et sur les réseaux sociaux. " Vous avez envie de faire une bonne action ? Aimez ma vidéo et contribuez à une noble cause : sauver mon honneur ! " Coconut12 a 123 abonnées sur le web, et son grand frère est convaincu qu'elle n'arrivera jamais à obtenir 100 j'aime en vingt minutes pendant sa vidéo en direct. Défi accepté ! Grâce à Boris le chat, les vérités incroyables sur cet animal, un unboxing et quelques minutes qui tournent au vinaigre, Coconut12 est persuadée qu'elle atteindra son objectif et qu'elle gagnera son pari.