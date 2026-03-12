Inscription
#Album jeunesse

Le défi des 100 j'aime

Julie Champagne, Audrey Malo

Dans Le défi des 100 j'aime, Julie Champagne et Audrey Malo mettent en scène avec beaucoup d'humour et de vivacité la rivalité fraternelle et l'obsession du " j'aime " et sur les réseaux sociaux. " Vous avez envie de faire une bonne action ? Aimez ma vidéo et contribuez à une noble cause : sauver mon honneur ! " Coconut12 a 123 abonnées sur le web, et son grand frère est convaincu qu'elle n'arrivera jamais à obtenir 100 j'aime en vingt minutes pendant sa vidéo en direct. Défi accepté ! Grâce à Boris le chat, les vérités incroyables sur cet animal, un unboxing et quelques minutes qui tournent au vinaigre, Coconut12 est persuadée qu'elle atteindra son objectif et qu'elle gagnera son pari.

Chez Les 400 coups

Auteur

Julie Champagne, Audrey Malo

Editeur

Les 400 coups

Genre

Autres éditeurs (P à T)

Le défi des 100 j'aime

Paru le 12/03/2026

48 pages

Les 400 coups

16,00 €

9782898153051
