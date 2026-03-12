Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Du texte au livre - Eloge de l'édition

Giovanni Calabrese, Pierre Delorme

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
J'ai rencontré Giovanni Calabrese, directeur et fondateur des éditions Liber, en 2009. Lors de notre rencontre, nous avons naturellement discuté du projet que je présentais, mais nous avons rapidement dérivé vers des sujets plus généraux. J'ai gardé le souvenir d'un éditeur raffiné, minutieux et compétent. Plus récemment, je suis revenu proposer à la maison d'édition un autre projet. Comme la première fois, nos conversations de travail n'ont chaque fois pas tardé à glisser vers des considérations plus générales relatives à l'édition, au livre, au savoir, à la langue. J'ai souhaité à haute voix qu'on approfondisse davantage ces questions. Ses propos sur son métier d'éditeur, ses difficultés, ses défis et ses plaisirs apportaient à mes yeux une lumière nouvelle sur l'ensemble de l'activité intellectuelle. Tout aussi instructive sa trajectoire d'émigrant italien, parti très jeune de son village pour arriver dans le Québec de la révolution tranquille. Depuis, dit-il, il a fait "sa part pour la nation". Interlocuteur généreux, il raconte son parcours de manière tout à fait singulière, vive et imagée. Pour compléter nos entretiens, nous avons placé à leur suite un ensemble de textes qui permettront au lecteur de voir plus en détail la réflexion que Giovanni Calabrese a menée au fil du temps et qui viennent étayer des thèmes qui ne pouvaient être qu'effleurés dans la conversation. A ces textes de réflexion, nous avons pensé qu'il était bon de joindre des aphorismes et des textes poétiques. . ". extrait de l'avant-propos de Pierre Delorme

Par Giovanni Calabrese, Pierre Delorme
Chez Liber (Editions)

|

Auteur

Giovanni Calabrese, Pierre Delorme

Editeur

Liber (Editions)

Genre

Edition

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Du texte au livre - Eloge de l'édition par Giovanni Calabrese, Pierre Delorme

Commenter ce livre

 

Du texte au livre - Eloge de l'édition

Giovanni Calabrese, Pierre Delorme

Paru le 12/03/2026

192 pages

Liber (Editions)

24,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782895788201
9782895788201
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.