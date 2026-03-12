Du texte au livre - Eloge de l'édition

J'ai rencontré Giovanni Calabrese, directeur et fondateur des éditions Liber, en 2009. Lors de notre rencontre, nous avons naturellement discuté du projet que je présentais, mais nous avons rapidement dérivé vers des sujets plus généraux. J'ai gardé le souvenir d'un éditeur raffiné, minutieux et compétent. Plus récemment, je suis revenu proposer à la maison d'édition un autre projet. Comme la première fois, nos conversations de travail n'ont chaque fois pas tardé à glisser vers des considérations plus générales relatives à l'édition, au livre, au savoir, à la langue. J'ai souhaité à haute voix qu'on approfondisse davantage ces questions. Ses propos sur son métier d'éditeur, ses difficultés, ses défis et ses plaisirs apportaient à mes yeux une lumière nouvelle sur l'ensemble de l'activité intellectuelle. Tout aussi instructive sa trajectoire d'émigrant italien, parti très jeune de son village pour arriver dans le Québec de la révolution tranquille. Depuis, dit-il, il a fait "sa part pour la nation". Interlocuteur généreux, il raconte son parcours de manière tout à fait singulière, vive et imagée. Pour compléter nos entretiens, nous avons placé à leur suite un ensemble de textes qui permettront au lecteur de voir plus en détail la réflexion que Giovanni Calabrese a menée au fil du temps et qui viennent étayer des thèmes qui ne pouvaient être qu'effleurés dans la conversation. A ces textes de réflexion, nous avons pensé qu'il était bon de joindre des aphorismes et des textes poétiques. . ". extrait de l'avant-propos de Pierre Delorme