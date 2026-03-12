Inscription
Le butin de la guerre froide

Ducal Charles, Charles Ducal

ActuaLitté
TOTALITARISME. Ce concept est le principal butin idéologique de la Guerre froide, car il assimile le nazisme et le communisme comme deux extrêmes également abjects, situés respectivement à la droite et à la gauche de notre démocratie occidentale. Un flot ininterrompu d'articles, d'interviews, de livres et de documentaires a rendu cette "certitude" inébranlable dans les médias et l'opinion publique. Pendant ce temps, de vastes fonds d'archives de l'ex-Union soviétique ont été ouverts à la recherche scientifique. Leurs résultats, encore peu connus, sont pourtant des plus remarquables. Charles Ducal se lance dans une enquête troublante, confrontant un certain nombre de best-sellers récents sur l'ère stalinienne aux découvertes des historiens. Inspiré par Hannah Arendt et son oeuvre majeure, Le Système totalitaire, il nous invite à un exercice intellectuel rare : douter, examiner, nuancer. Un essai troublant qui bouscule les certitudes et redonne ses lettres de noblesse à la pensée libre et complexe.

Par Ducal Charles, Charles Ducal
Chez Editions Couleur livres asbl

|

Auteur

Ducal Charles, Charles Ducal

Editeur

Editions Couleur livres asbl

Genre

Ouvrages généraux

Le butin de la guerre froide

Ducal Charles, Charles Ducal

Paru le 12/03/2026

288 pages

Editions Couleur livres asbl

25,00 €

9782870039779
