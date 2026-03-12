Inscription
#Essais

Aires de jeux et de fitness

Sylvain Bottin, Thomas Sansonetti

Ce guide pratique propose une approche complète et illustrée pour concevoir, installer et entretenir des aires de jeux et de fitness extérieures en conformité avec les normes NF EN 1176, NF EN 1177 et NF EN 16630. La sécurité des usagers sera garantie grâce à une application rigoureuse des normes et décrets en vigueur exposés ici. Dans ce guide, vous trouverez des solutions techniques pour le choix des équipements, des matériaux et des sols amortissants ainsi que des réponses illustrées et pratiques aux questions suivantes : - Quels sont les normes et critères de sécurité à respecter ? - Comment choisir et installer les jeux en toute sécurité ? - Comment traiter le risque de chute ? - Comment mettre en place les équipements de jeux et les sols amortissants ? - Comment assurer le contrôle et l'entretien des aires de jeux ? Ce guide aborde aussi les aspects budgétaires et administratifs liés à la mise en place (location ou achat), à la gestion (interne ou externe) et à l'entretien (contrôles, réparations) d'une aire de jeux. Cette 2e édition est présentée avec une nouvelle maquette et est actualisée avec la prise en compte de tous les textes de référence à jour. Elle inclut les aires de fitness extérieures en libre accès (norme NF EN 16630) qui se sont fortement développées ces dix dernières années au sein des collectivités. Les normes et la gestion encadrant ces équipements sont en effet similaires aux jeux pour enfants.

Paru le 23/04/2026

9782868917867
