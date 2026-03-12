Ce n'est pas une biographie, c'est mieux, c'est Auguste Renoir, au naturel, vivant, tendre, amusant, en chair et en paroles que l'on retrouve sous le regard et la plume du galeriste Ambroise Vollard. Pendant plus de vingt-ans, le marchand a écouté le peintre et ses histoires, a capté sa manière, pour bien nous le restituer, l'homme et l'artiste confondus qui nous parle ici. Entre 1894 et 1919, Vollard a retracé la vie de Renoir (1841-1919) comme son parcours d'artiste, du temps d'avant l'impressionnisme à celui de l'atelier de la Côte d'Azur, soit des vaches maigres au veau gras. Ce livre, paru pour la première fois en 1921, est toujours le meilleur Renoir par lui-même.