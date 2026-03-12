Pedro Delgadeux

L'intention première de ce projet est de montrer, à travers l'exemple des coursiers à vélo, la banalisation de la violence liée à l'ubérisation de notre monde contemporain et de questionner l'impuissance ressentie, la résignation acquise face à cette déshumanisation du travail. On suit le quotidien de Pierre, 53 ans, ancien coureur cycliste devenu coursier à vélo en région parisienne, pendant les trois semaines de juillet que dure le Tour de France. Alternant entre la rudesse de la réalité urbaine et la nostalgie de son passé glorieux, Pierre vit chaque journée comme une nouvelle course. Il roule sur son fidèle vélo Lapierre, tente de maintenir le rythme tout en étant hanté par ses rêves inachevés et les dangers de son métier. La mort d'Amin, un livreur sans-papiers et ami de sa fille Héléna, devient l'événement déclencheur d'une réflexion sur la dignité, la responsabilité et l'engagement face à l'injustice. Sans assurance ni protection légale, Amin décède, laissant derrière lui une famille en attente de régularisation. Pris entre résignation et révolte, entre amour du vélo et rejet du système qui l'exploite, Pierre est confronté à un dilemme : défendre le Tour de France, symbole sacré pour lui mais sponsorisé par l'entreprise responsable du drame, ou s'y opposer. Le livre interroge ainsi la frontière entre passivité et engagement, et pose la question de la liberté individuelle face aux violences sociales et économiques contemporaines.