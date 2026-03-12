Inscription
#Roman francophone

Peter Pan et Wendy

James Matthew Barrie

Vous connaissez Peter Pan bien sûr. Mais qu'on vous l'ait lu, que vous l'ayez lu, enfant, ou comme beaucoup, seulement "vu" à l'écran, on se méprend souvent sur ce drôle de petit garçon qui refuse de grandir. Alors revenons au texte original, celui que James Matthew Barrie publie en 1911 sous le titre de Peter et Wendy. Peter Pan n'y a pas d'âge, ni adresse ni mère ni manières. Il erre la nuit dans les beaux quartiers de Londres pour emmener des enfants sages au pays du Grand-Jamais rejoindre des garçons perdus aux prises avec des ennemis sanguinaires. Quand l'aventure commence, elle est merveilleuse, exaltante, puis plus inquiétante quand elle s'emballe à la manière de poupées russes. De l'enlèvement de Wendy et de ses frères à l'inaccessible baiser de Mrs Darling en passant par l'indéchiffrable capitaine Hook ou par la jalousie d'une fée un peu peste, on se demande si c'est vraiment un roman pour des enfants que James M. Barrie a écrit ou s'il ne raconte pas plutôt l'enfance aux adultes qui l'ont oubliée.

Par James Matthew Barrie
Chez P.O.L

|

Auteur

James Matthew Barrie

Editeur

P.O.L

Genre

Littérature anglo-saxonne

Peter Pan et Wendy

James Matthew Barrie trad. Nathalie Azoulai

Paru le 12/03/2026

336 pages

P.O.L

16,00 €

9782818064979
