J'espère que vous allez bien

"Il", écrivain en mal de succès, devenu riche par héritage, incapable d'assumer sur la durée une liaison sentimentale, dès lors solitaire et désenchanté, vit de ses rentes au rez-de-chaussée d'une vieille bâtisse rénovée à grands frais, dont il est propriétaire. "Elle", jeune influenceuse à succès, emménage au premier. Deux univers que tout oppose. Quoique... Une relation ambiguë s'engage entre les deux. Sans oublier l'ex-maîtresse du père, qui conserve la maison et paie l'héritier en nature. Dans ce cinquième opus, Lorenzo Morello dissèque notre époque tout en explorant nos désirs, nos failles, nos illusions, nos petites lâchetés, l'écartèlement entre le besoin d'exister aux yeux des autres et la soif d'authenticité. Un roman sensible et mordant.