L'IA, un outil pour le travail social ?

A l'heure où l'intelligence artificielle s'invite dans tous les secteurs, le travail social n'échappe pas à la transformation numérique. Entre fascination et inquiétude, les professionnels sont confrontés à de nouvelles questions : comment intégrer ces outils sans perdre de vue la relation d'aide ? Jusqu'où déléguer sans dénaturer la posture d'accompagnement ? Et comment préserver la confidentialité, la responsabilité et le sens de l'action sociale à l'ère des algorithmes ? Ce manuel, rédigé par un professionnel du terrain, leur offre des outils concrets et une analyse critique pour intégrer l'IA dans leur pratique, sans perdre de vue l'essentiel : le lien humain.