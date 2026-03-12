Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

L'IA, un outil pour le travail social ?

Adrien Guionie

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
A l'heure où l'intelligence artificielle s'invite dans tous les secteurs, le travail social n'échappe pas à la transformation numérique. Entre fascination et inquiétude, les professionnels sont confrontés à de nouvelles questions : comment intégrer ces outils sans perdre de vue la relation d'aide ? Jusqu'où déléguer sans dénaturer la posture d'accompagnement ? Et comment préserver la confidentialité, la responsabilité et le sens de l'action sociale à l'ère des algorithmes ? Ce manuel, rédigé par un professionnel du terrain, leur offre des outils concrets et une analyse critique pour intégrer l'IA dans leur pratique, sans perdre de vue l'essentiel : le lien humain.

Par Adrien Guionie
Chez Erès

|

Auteur

Adrien Guionie

Editeur

Erès

Genre

Travail social

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L'IA, un outil pour le travail social ? par Adrien Guionie

Commenter ce livre

 

L'IA, un outil pour le travail social ?

Adrien Guionie

Paru le 12/03/2026

192 pages

Erès

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782749286051
9782749286051
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.