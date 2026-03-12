Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Pour les nerveux

A. Junod

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"J'ai donc voulu présenter ici aux simples déprimés, scrupuleux, obsédés, neurasthéniques, la Méthode du docteur Roger Vittoz dans sa grande simplicité... Ce qui est dit ici, ce sont les grandes lignes , toute la charpente de la Méthode Vittoz y apparaît" (A. Junod). Cette "esquisse de psychothérapie" , postérieure à l'excellent ouvrage de A. Junod, Obsession, Neurasthénie, devient comme son introduction, ainsi que l'indique l'auteur. Elle a sa place parmi les ouvrages fondamentaux traitant de la Méthode Vittoz.

Par A. Junod
Chez Pierre Téqui (Editions)

|

Auteur

A. Junod

Editeur

Pierre Téqui (Editions)

Genre

Garder la forme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Pour les nerveux par A. Junod

Commenter ce livre

 

Pour les nerveux

A. Junod

Paru le 12/03/2026

80 pages

Pierre Téqui (Editions)

10,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782740328132
9782740328132
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.