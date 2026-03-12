Pour les nerveux

"J'ai donc voulu présenter ici aux simples déprimés, scrupuleux, obsédés, neurasthéniques, la Méthode du docteur Roger Vittoz dans sa grande simplicité... Ce qui est dit ici, ce sont les grandes lignes , toute la charpente de la Méthode Vittoz y apparaît" (A. Junod). Cette "esquisse de psychothérapie" , postérieure à l'excellent ouvrage de A. Junod, Obsession, Neurasthénie, devient comme son introduction, ainsi que l'indique l'auteur. Elle a sa place parmi les ouvrages fondamentaux traitant de la Méthode Vittoz.