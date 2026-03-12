Inscription
#Essais

Les Grecs face aux hiéroglyphes

Jean-Luc Fournet

Fureur et mystère des hiéroglyphes : la fabrique d'un mythe. Les hiéroglyphes sont bien plus qu'une écriture. Au-delà de la vallée du Nil, et longtemps après la fin de la civilisation pharaonique, ils suscitèrent étonnement, interrogations et fantasmes. Les Grecs furent les premiers à les parer des atours du mythe et à les concevoir comme une écriture idéale, purement symbolique et dissimulant d'indicibles secrets. Champollion fera voler en éclats ce mythe, sans toutefois dissiper l'envoûtement qu'exercent encore sur nous l'Egypte et ses mystères. Le Traité sur les Hiéroglyphes du philosophe grec Horapollon, au centre de cette mythification, nous sert ici de fil conducteur. Prétendument écrit en Egypte, au moment où les hiéroglyphes disparaissaient, il fut redécouvert dans une île des Cyclades en 1419, puis rapporté en Italie, où il nourrit une véritable "hiéroglyphophilie" dont Rome serait longtemps l'épicentre. Mais ce livre, le seul que l'Antiquité gréco-romaine nous ait transmis sur les hiéroglyphes, ne serait-il pas à son tour un mythe à déconstruire ?

Par Jean-Luc Fournet
Chez Ecole Française de Rome

|

Auteur

Jean-Luc Fournet

Editeur

Ecole Française de Rome

Genre

Grèce

Paru le 26/03/2026

216 pages

Ecole Française de Rome

18,00 €

9782728316632
