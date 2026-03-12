Inscription
#Essais

Histoire de Byzance

Jean-Claude Cheynet

ActuaLitté
Le millénaire de l'Empire d'Orient. Le 11 mai 330, les cérémonies qui accompagnèrent la fondation par Constantin de la ville à laquelle il donne son nom marquent la naissance du futur Empire que nous appelons byzantin, mais que les empereurs et leurs sujets ont toujours conçu comme romain. Cet empire se maintient pendant plus d'un millénaire, jusqu'à la chute de Constantinople en 1453. Jean-Claude Cheynet retrace l'histoire politique, sociale et économique de Byzance et nous montre comment l'Empire d'Orient, au-delà des discours officiels prônant l'immuabilité des institutions, a su s'adapter, recherchant sans cesse l'équilibre complexe entre une nécessaire autonomie locale et une cohésion centralisatrice.

Par Jean-Claude Cheynet
Chez Presses Universitaires de France

|

Auteur

Jean-Claude Cheynet

Editeur

Presses Universitaires de France

Genre

Que-sais-je ?

Histoire de Byzance

Jean-Claude Cheynet

Paru le 12/03/2026

128 pages

Presses Universitaires de France

10,00 €

9782715439597
