Gestapo Berger

Friedrich Berger : le chef de la Gestapo de la rue de la Pompe, à Paris, pendant l'Occupation. Friedrich Berger : le responsable du massacre de la cascade du Bois de Boulogne. Friedrich Berger, le pire des criminels de guerre recherchés par les autorités françaises, a disparu. On a perdu sa trace à Milan en 1945. Pour le retrouver, le service de contre-espionnage est résolu à tout tenter. Et pour pénétrer les filières d'évasion mises sur pied par le Vatican afin de venir en aide aux nazis, quoi de mieux qu'un collabo, ancien sous-lieutenant sur le front de l'Est, désireux de se racheter une conduite ?