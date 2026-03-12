Lorsqu'elle meurt soudainement, Sybille ne s'attend pas à se réveiller dans le corps d'une autre. Qui plus est, celui de la grande méchante de son roman préféré : Pink Demon. Princesse du royaume de Storm, Rose n'aspire qu'à une chose : le pouvoir. Prête à tout, elle fomente le meurtre d'Asmodeo, prince héritier du royaume voisin. Sa tentative d'assassinat échoue, Rose est capturée par la garde royale. Connu pour sa rudesse, sa cruauté et sa fierté, Asmodeo n'hésite pas une seule seconde et condamne Rose au bûcher, malgré son attirance pour elle. En tout cas, c'est comme ça que se finit le roman que Sybille a lu des centaines de fois et dont elle connait chaque événement marquant par coeur. Maintenant qu'elle se trouve dans le corps de Rose, elle ne désire qu'une seule chose : survivre. Mais comment changer son destin quand celui-ci est tracé d'avance ?