Primal Hunter Tome 4

Zogarth

ActuaLitté
Le multivers vous réserve encore bien des surprises... Retrouvez enfin la suite des aventures de Jake Thayne, dans ce 4ème tome épique de Primal Hunter ! RESUME DU TOME 4 DE "PRIMAL HUNTER" : Ouverture du scrutin. Veuillez répartir vos suffrages pour l'élection du Chef Planétaire de la Terre. Fort occupé par sa chasse aux singes, notre héros manque de louper le coche, car le premier Congrès Planétaire s'ouvre enfin ; les cités les plus éminentes se rencontrent, se jaugent, et Jake retrouve des visages familiers. S'il n'a cure des alliances qui se nouent autour de lui, de lourdes responsabilités pèsent sur les participants à ce sommet. Il y va de la gouvernance de la Terre, de ses ressources et de la sélection d'un certain événement du système, auquel il vaudrait mieux se préparer. Au coeur d'un donjon souterrain, le chasseur attire l'attention d'un empire alien, tandis qu'au-dehors, un sordide individu tente d'imposer son commerce à Haven. Et alors qu'il s'apprête à se confronter à ses concurrents les plus féroces, une entité redoutable lui propose un pacte... ENTREZ DANS L'UNIVERS LITRPG : Au croisement de la science-fiction, la fantasy et le jeu vidéo, découvrez un nouveau genre inédit en France. Le terme LitRPG est une contraction de " Littérature " et de " Role Playing Game ". Il désigne un genre littéraire qui mélange les codes de la littérature de l'imaginaire (science-fiction et fantasy) et ceux du jeu vidéo. Imaginez tout ce que vous aimez dans vos jeux préférés et vous le retrouverez dans ces romans : de grandes aventures épiques, des personnages qui suivent des quêtes, prennent des niveaux, gagnent de l'expérience, affrontent des boss, etc. UNE SAGA AUX DEUX MILLIONS DE LECTEURS : La série phare de LitRPG aux 2 millions de lecteurs US arrive enfin en France ! Découvrez un système de progression unique où chaque choix compte. Jake devra affûter ses compétences, traquer des créatures légendaires et repousser ses limites pour devenir le chasseur ultime.

Par Zogarth
Chez Lorestone

|

Auteur

Zogarth

Editeur

Lorestone

Genre

Fantasy

Primal Hunter Tome 4

Zogarth trad. Astrid Vallet

Paru le 12/03/2026

736 pages

Lorestone

19,90 €

9782487700611
