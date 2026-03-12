Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Roman francophone

Le rêve d'un fou

Nadine Monfils

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Le hasard sème parfois un peu de poudre d'étoiles pour aller au bout de nos rêves". Quand le destin s'est acharné sur lui et qu'il a perdu sa fille alors qu'elle n'était encore qu'une adolescente pleine de rêves, Ferdinand Cheval, un facteur un peu fantasque, aurait pu sombrer dans la douleur et le désespoir. Il a choisi de se lancer un pari insensé : construire de ses propres mains, avec ses outils et sa brouette, son Palais Idéal, un monument baroque de plusieurs étages édifié comme un cadeau à son enfant partie trop tôt. Mais un beau jour, au cours d'une tournée, il fait une rencontre inattendue qui va donner un tout autre sens à son oeuvre. En s'inspirant librement de la vie du Facteur Cheval, Nadine Monfils nous offre un roman émouvant, un hymne à la liberté, la poésie, l'art et la foi en ce qui nous dépasse. "Passionnant, lumineux et plein d'espoir". Sud Radio Coup de coeur de Valérie Rollmann, France Bleu Drôme Ardèche Nadine Monfils est une écrivaine et réalisatrice belge qui vit à Paris. Elle a écrit près de quatre-vingts romans et a notamment été récompensée par le prix de La Griffe Noire pour l'ensemble de son oeuvre. Le Rêve d'un fou a été adapté au théâtre. La pièce est jouée en Belgique depuis 2022 sous le titre Le Facteur Cheval ou le Rêve d'un fou et sera en tournée en France à partir de 2026.

Par Nadine Monfils
Chez Editions Nami

|

Auteur

Nadine Monfils

Editeur

Editions Nami

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le rêve d'un fou par Nadine Monfils

Commenter ce livre

 

Le rêve d'un fou

Nadine Monfils

Paru le 12/03/2026

168 pages

Editions Nami

7,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782487606371
9782487606371
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.