"Le hasard sème parfois un peu de poudre d'étoiles pour aller au bout de nos rêves". Quand le destin s'est acharné sur lui et qu'il a perdu sa fille alors qu'elle n'était encore qu'une adolescente pleine de rêves, Ferdinand Cheval, un facteur un peu fantasque, aurait pu sombrer dans la douleur et le désespoir. Il a choisi de se lancer un pari insensé : construire de ses propres mains, avec ses outils et sa brouette, son Palais Idéal, un monument baroque de plusieurs étages édifié comme un cadeau à son enfant partie trop tôt. Mais un beau jour, au cours d'une tournée, il fait une rencontre inattendue qui va donner un tout autre sens à son oeuvre. En s'inspirant librement de la vie du Facteur Cheval, Nadine Monfils nous offre un roman émouvant, un hymne à la liberté, la poésie, l'art et la foi en ce qui nous dépasse. "Passionnant, lumineux et plein d'espoir". Sud Radio Coup de coeur de Valérie Rollmann, France Bleu Drôme Ardèche Nadine Monfils est une écrivaine et réalisatrice belge qui vit à Paris. Elle a écrit près de quatre-vingts romans et a notamment été récompensée par le prix de La Griffe Noire pour l'ensemble de son oeuvre. Le Rêve d'un fou a été adapté au théâtre. La pièce est jouée en Belgique depuis 2022 sous le titre Le Facteur Cheval ou le Rêve d'un fou et sera en tournée en France à partir de 2026.