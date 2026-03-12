Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

52 raccourcis pour performer et progresser sans stress

Sébastien Venturini

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Votre carrière n'avance pas à la vitesse que vous souhaitez ? Votre performance s'essouffle ? Vos journées s'enchaînent et vous laissent un sentiment d'inachevé ? Les priorités s'accumulent, les réunions s'étirent et vous manquez de temps pour ce qui compte réellement ? Vous pensez que des ajustements simples suffiraient à améliorer votre efficacité, mais sans toujours savoir lesquels activer. 52 raccourcis est l'ouvrage qui vous aidera à agir immédiatement grâce à des outils concrets, appliqués aux situations les plus courantes de la vie professionnelle : organisation, gestion du temps, prise de décision, charge mentale, travail en équipe. Chaque semaine, découvrez un déclic pour être plus efficace, plus influent et plus serein, en solo comme en équipe. Vous apprendrez à mieux décider, à clarifier vos priorités, à fludifier votre quotidien, à supprimer les blocages inutiles et à ancrer durablement vos progrès. Rendez-vous dans un an pour mesurer le chemin parcouru !

Par Sébastien Venturini
Chez Eyrolles

|

Auteur

Sébastien Venturini

Editeur

Eyrolles

Genre

Carrière et réussite

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur 52 raccourcis pour performer et progresser sans stress par Sébastien Venturini

Commenter ce livre

 

52 raccourcis pour performer et progresser sans stress

Sébastien Venturini

Paru le 12/03/2026

310 pages

Eyrolles

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782416022753
9782416022753
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.