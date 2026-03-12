52 raccourcis pour performer et progresser sans stress

Votre carrière n'avance pas à la vitesse que vous souhaitez ? Votre performance s'essouffle ? Vos journées s'enchaînent et vous laissent un sentiment d'inachevé ? Les priorités s'accumulent, les réunions s'étirent et vous manquez de temps pour ce qui compte réellement ? Vous pensez que des ajustements simples suffiraient à améliorer votre efficacité, mais sans toujours savoir lesquels activer. 52 raccourcis est l'ouvrage qui vous aidera à agir immédiatement grâce à des outils concrets, appliqués aux situations les plus courantes de la vie professionnelle : organisation, gestion du temps, prise de décision, charge mentale, travail en équipe. Chaque semaine, découvrez un déclic pour être plus efficace, plus influent et plus serein, en solo comme en équipe. Vous apprendrez à mieux décider, à clarifier vos priorités, à fludifier votre quotidien, à supprimer les blocages inutiles et à ancrer durablement vos progrès. Rendez-vous dans un an pour mesurer le chemin parcouru !