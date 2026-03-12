Inscription
#Essais

Les 7 peurs qui empêchent d'être soi

Rivka Nahmias

ActuaLitté
Quelle serait votre vie si vous n'aviez plus peur ? Sur le chemin de l'existence, sept peurs fondamentales se tiennent en embuscade, prêtes à surgir. Elles ne vous limitent pas par leur existence, mais à cause de votre habitude à les laisser décider à votre place. Imaginez un instant : l'angoisse qui serre le ventre avant un choix crucial, le doute amoureux qui tourne en boucle, la peur d'échouer avant même d'avoir commencé... Chaque situation reflète vos peurs, mais contient également une énergie brute, prête à se transformer en un levier d'accomplissement. Ce livre vous révèle comment elles ont façonné votre réalité jusqu'ici, et comment vous pouvez désormais les utiliser comme matière première de votre métamorphose. Car la vraie question n'est pas de savoir si vous avez peur, mais qui vous devenez quand vous cessez de leur obéir. Tout commence par un test simple, qui révèle les peurs actuelles qui influencent le plus vos décisions. Des protocoles concrets permettent ensuite de convertir cette énergie en puissance créatrice. En activant vos forces endormies, vous deviendrez enfi n l'auteur de votre propre histoire.

Par Rivka Nahmias
Chez Eyrolles

|

Auteur

Rivka Nahmias

Editeur

Eyrolles

Genre

Affirmation de soi

Les 7 peurs qui empêchent d'être soi

Rivka Nahmias

Paru le 12/03/2026

236 pages

Eyrolles

16,90 €

ActuaLitté
9782416020735
© Notice établie par ORB
