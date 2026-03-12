Dans un Japon bucolique, une femme affronte seule la grossesse et la maternité, et court vers sa liberté. Le roman-phare de Yuko Tsushima, grande autrice enfin rééditée. Tokyo, 1980. La jeune Takiko part accoucher au petit matin dans l'hôpital le plus proche. Sa grossesse, fruit d'une liaison avec un collègue marié, est la source d'une terrible honte pour ses parents. Désormais seule avec son enfant, Takiko découvre les joies de la maternité, d'un petit être qu'elle aime contre tout, mais se confronte aussi à la difficulté d'être une mère célibataire qui doit subvenir seule à leurs besoins. En un an, riche en rencontres et en décisions qui changeront sa vie, Takiko va se révéler à elle-même, au coeur de Tokyo et d'une nature pleine de promesses. D'une écriture délicate qui n'oblitère rien de la dure condition des femmes au Japon, Yuko Tsushima, à l'instar d'Annie Ernaux avec qui elle a correspondu, a créé durant sa vie une oeuvre littéraire moderne et engagée, qui touche à la vie intime des femmes, à la beauté de l'enfance et de la vie familiale japonaise, dans ses douceurs et ses tourments enfouis. Une autrice qui a marqué la littérature japonaise, redécouverte par une nouvelle génération de lecteurs. Femme qui court dans la montagne est aujourd'hui réédité dans le monde entier, préfacé par Lauren Groff.