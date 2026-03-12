Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Le Petit livre des 1 000 mots indispensables en anglais

Brigitte Lallement, Nathalie Pierret

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le mini lexique indispensable pour survivre en milieu anglophone ! - Vous prévoyez un voyage en Angleterre ou aux Etats-Unis cet été? - Vous avez besoin de connaître quelques mots d'anglais dans le cadre professionnel ? - Vous avez envie de vous remémorer vos cours d'anglais du collège ? Forte du succès du Petit livre de l'anglais correct , la collection "Le petit livre de" propose à présent des mini-lexiques ! Les 1000 mots indispensables anglais est LE livre qu'il vous faut. Classés par thèmes ("au restaurant", "achats", "transports"...) afin d'y trouver en un clin d'oeil le mot ou l'expression dont on a besoin, il comprend les 1000 mots les plus utiles aux voyageurs . Ce mini-lexique permet de disposer de suffisamment de mots et de phrases pour créer un contact, briser la glace, et survivre en milieu anglophone ! Pour tout comprendre, pour tout dire La première partie du petit livre consiste en un mini-lexique anglais-français , pour comprendre une carte au restaurant, un panneau de signalisation, un autochtone... La seconde partie consiste en un mini-lexique français-anglais : histoire de pouvoir s'exprimer et communiquer ! Avec aussi tout ce qu'il faut savoir sur la prononciation, des encadrés sur les idiomes ou les expressions utiles, des exemples...

Par Brigitte Lallement, Nathalie Pierret
Chez First

|

Auteur

Brigitte Lallement, Nathalie Pierret

Editeur

First

Genre

Bilingues

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Petit livre des 1 000 mots indispensables en anglais par Brigitte Lallement, Nathalie Pierret

Commenter ce livre

 

Le Petit livre des 1 000 mots indispensables en anglais

Brigitte Lallement, Nathalie Pierret

Paru le 12/03/2026

160 pages

First

3,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782412107478
9782412107478
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.