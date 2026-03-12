Le Petit livre des 1 000 mots indispensables en anglais

Le mini lexique indispensable pour survivre en milieu anglophone ! - Vous prévoyez un voyage en Angleterre ou aux Etats-Unis cet été? - Vous avez besoin de connaître quelques mots d'anglais dans le cadre professionnel ? - Vous avez envie de vous remémorer vos cours d'anglais du collège ? Forte du succès du Petit livre de l'anglais correct , la collection "Le petit livre de" propose à présent des mini-lexiques ! Les 1000 mots indispensables anglais est LE livre qu'il vous faut. Classés par thèmes ("au restaurant", "achats", "transports"...) afin d'y trouver en un clin d'oeil le mot ou l'expression dont on a besoin, il comprend les 1000 mots les plus utiles aux voyageurs . Ce mini-lexique permet de disposer de suffisamment de mots et de phrases pour créer un contact, briser la glace, et survivre en milieu anglophone ! Pour tout comprendre, pour tout dire La première partie du petit livre consiste en un mini-lexique anglais-français , pour comprendre une carte au restaurant, un panneau de signalisation, un autochtone... La seconde partie consiste en un mini-lexique français-anglais : histoire de pouvoir s'exprimer et communiquer ! Avec aussi tout ce qu'il faut savoir sur la prononciation, des encadrés sur les idiomes ou les expressions utiles, des exemples...