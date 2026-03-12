L'italien pour les nuls

Le guide complet pour acquérir rapidement toutes les bases de l'italien quand on part en voyage ! Les bases de la langue : la prononciation, les rudiments de la grammaire, la conjugaison, la transcription phonétique simplifiée Entamer la discussion : les salutations, les présentations, poser des questions, parler de la pluie et du beau temps Communiquer efficacement : commander au restaurant, faire des achats, réserver un hôtel, sortir en ville Se débrouiller : avec les nombres, dans les transports, au téléphone, en cas d'urgence 4 000 mots et expressions EN BONUS : des pistes audio à télécharger sur le site Lisez. com !