100 ans de sport dans le Sud Ouest

De très belles photographies pour revivre les plus grands exploits sportifs du Sud Ouest. Prix attractif Le Sud-Ouest est incontestablement une terre de sport et de sportifs. Figurent ainsi dans ce livre retraçant un siècle de sport dans la région, de grands noms tels que René Lacoste, Jean Borotra, Jules Ladoumègue, Colette Besson, Philippe Sella, Annie Famose, Serge Blanco, Alain Giresse, Titouan Lamazou, Marie-Claire Restoux, Didier Deschamps, Bixente Lizarazu, Renaud Lavillenie, Boris Diaw, Justine Dupont... et tant d'autres qui ont marqué les esprits et les coeurs français ! Sans oublier les fratries (Estanguet, Boniface...), les lieux mythiques (le col de l'Aubisque, la salle de la Moutète, les stades Aguiléra, Armandie, Lescure...), les clubs historiques de la région, ou encore ces grands souvenirs en Bleu (Coupe Davis, Séville 82, l'essai du bout du monde en 1994, France 98, les médailles olympiques...) : cet ouvrage recense et partage toute cette grande mémoire collective du sport dans le Sud-Ouest.