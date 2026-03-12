La Bourgogne d'autrefois

Nombreuses cartes postales anciennes Prix attractif Une plongée dans la Bourgogne d'antan La Bourgogne est un terroir riche d'histoire et de traditions. Mais, au fil des années et des générations, tout un pan de la culture locale s'efface peu à peu de nos mémoires. C'est pourquoi la simple collecte des photographies et des cartes postales anciennes, de la fin du XIXe siècle jusqu'aux années 1950, reste primordiale dans la quête de nos racines. D'une commune à l'autre, d'une vallée à l'autre, il y a mille et une façons de se sentir l'âme bourguignonne. "Une goutte de pluie qui tombe à Auxerre terminera sa course dans la Manche à l'embouchure de la Seine, une ondée arrosant Mâcon va grossir les eaux de la Saône, qui finiront en Méditerranée". Alors, pour ne pas oublier, partons retrouver nos aïeux sur les routes de Bourgogne.