Le Berry d'autrefois

Le Berry... une terre pleine de traditions, de croyances et de superstitions, marqué par la grande et la petite histoire, est un terroir intense et riche ! Mais au fil des années tout un petit patrimoine s'efface peu à peu de nos mémoires. C'est pourquoi la simple collecte des photographies et des cartes postales anciennes est primordiale dans la quête de nos racines. D'une commune à l'autre, nous reconnaissons les caractéristiques du Berry entre campagne et vigne, entre forêts profondes et canaux bucoliques : plateaux et vallées, vestiges du passé, populations rurales et artisanales qui se rencontrent lors des foires, des assemblées, des commémorations, des inaugurations, etc. Alors, pour ne pas oublier, partons retrouver nos aïeux sur les routes de l'Indre et du Cher en Berry.