Marie, Reine de tous les saints

Dans ces six homélies retrouvées, prononcées entre 1931 et 1943, Dom Aubourg médite les grandes fêtes mariales comme un chemin d'incarnation : Nativité, Présentation, Immaculée Conception, Visitation, Assomption et Sept Douleurs. Sous sa plume, la théologie devient poème : Marie, "commencement du commencement", incarne la transparence de Dieu dans la chair, la victoire de la grâce sur le péché et la joie du monde restauré. Langue ample, rythme d'office, rigueur doctrinale - ce texte, d'une beauté rare, redonne à la parole spirituelle française son éclat et sa verticalité. Entre Bérulle et Claudel, un grand moment de littérature théologique.