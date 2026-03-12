Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Marie, Reine de tous les saints

Dom Aubourg

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans ces six homélies retrouvées, prononcées entre 1931 et 1943, Dom Aubourg médite les grandes fêtes mariales comme un chemin d'incarnation : Nativité, Présentation, Immaculée Conception, Visitation, Assomption et Sept Douleurs. Sous sa plume, la théologie devient poème : Marie, "commencement du commencement", incarne la transparence de Dieu dans la chair, la victoire de la grâce sur le péché et la joie du monde restauré. Langue ample, rythme d'office, rigueur doctrinale - ce texte, d'une beauté rare, redonne à la parole spirituelle française son éclat et sa verticalité. Entre Bérulle et Claudel, un grand moment de littérature théologique.

Par Dom Aubourg
Chez Saint-Léger éditions

|

Auteur

Dom Aubourg

Editeur

Saint-Léger éditions

Genre

Célébration

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Marie, Reine de tous les saints par Dom Aubourg

Commenter ce livre

 

Marie, Reine de tous les saints

Dom Aubourg

Paru le 12/03/2026

70 pages

Saint-Léger éditions

14,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385226312
9782385226312
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.