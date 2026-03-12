Inscription
#Essais

La nuit d'une âme

Sylvie Ongenae

ActuaLitté
Et si écrire à Dieu, c'était déjà Le rencontrer ? Lettres à Dieu rassemble une série de textes épistolaires écrits dans la tourmente : maladie, deuil, solitude, mais aussi espérance et émerveillement. Chaque lettre devient un lieu de dialogue entre la créature et son Créateur : parfois supplication, parfois confidence, parfois cri du coeur. L'auteure s'y abandonne tout entière, cherchant dans le silence de Dieu la trace d'une présence plus intime que soi. Ce n'est pas un traité de spiritualité, mais une parole nue, traversée par les mots de Job, Thérèse de Lisieux et Jean de la Croix. De page en page, la nuit s'éclaire : la foi, défaite de ses certitudes, retrouve la paix d'un amour persistant.

Par Sylvie Ongenae
Chez Saint-Léger éditions

|

Auteur

Sylvie Ongenae

Editeur

Saint-Léger éditions

Genre

Témoins

La nuit d'une âme

Sylvie Ongenae

Paru le 12/03/2026

140 pages

Saint-Léger éditions

14,00 €

9782385226299
© Notice établie par ORB
