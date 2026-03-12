Inscription
#Polar

Tornade sur Manille

ActuaLitté
En 1981 la CIA est informée qu'un Allemand de l'Est, Hans Vogel, avait été engagé pour exécuter le président des Philippines, Ferdinand Marcos. En escale à Bangkok, Hans Vogel a été intercepté et incarcéré. Malko Linge est chargé d'infiltrer l'opération et de déterminer l'identité du commanditaire de l'attentat. L'assassinat du président Marcos " Opération June Bride " est prévu le 15 juin 1981, c'est-à-dire dans quelques jours. - Ne bouge pas ! fit soudain Nelia. Malko suivit son regard. A ses pieds, sur le plancher de la voiture, deux minces rubans noirs longs d'une soixantaine de centimètres commençaient doucement à s'animer. - Ce sont des cobras, souffla Nelia d 'une voix blanche. Ne fait pas de bruit, ne bouge surtout pas. Sinon, ils vont attaquer...

Chez Gérard de Villiers

Auteur

Editeur

Genre

Romans d'espionnage

Paru le 12/03/2026

8,75 €

9782384790432
