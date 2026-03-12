Inscription
Vivre l'amitié selon Jésus

Vida

Les amis peuvent nous relever lorsque nous sommes abattus... ou nous briser. Pourtant, Jésus a déclaré qu'il n'y a pas de plus grand amour que celui de donner sa vie pour ses amis, et il nous a appelés à vivre cet amour. L'amitié chrétienne n'est pas un simple bonus de la vie spirituelle : elle est vitale. Elle peut guérir, encourager et transformer. Mais elle peut aussi blesser, décevoir, trahir... et nous confronter à nos limites. Dans ce livre, Rebecca McLaughlin explore ce lien sacré souvent négligé : l'amitié telle que Jésus l'a vécue et enseignée. S'appuyant sur les Evangiles et sur la vie de Paul, elle nous montre comment traverser, la perte les blessures la désillusion, et comment offrir et recevoir un amour fraternel fidèle et sacrificiel. [...]

Par Vida
Chez Vida Editions

Auteur

Vida

Editeur

Vida Editions

Genre

Vie chrétienne

Vivre l'amitié selon Jésus

Vida

Paru le 26/02/2026

224 pages

Vida Editions

17,00 €

9782383912583
