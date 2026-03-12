100 escapades en camping car

La France aux mille visages vous attend pour des vacances de rêve en camping-car ! De Bergues à Porticcio, partez à la découverte de 100 points de vue exceptionnels et autorisés, pour une journée ou plus. Ce livre réunit tous les éléments pratiques pour trouver le spot idéal : Coordonnées GPS précises ; Nombre d'aires de stationnement et de campings ; Sites internet utiles. Illustré de magnifiques photos pour vous donner envie de partir, il propose aussi des recommandations sur ce qu'il faut voir dans chaque lieu. Un guide complet pour vivre des moments inoubliables et profiter pleinement de votre liberté en camping-car !