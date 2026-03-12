Inscription
#Essais

Ariana Grande

Collectif, Emilie Murray

ActuaLitté
Ariana Grande domine la scène internationale depuis plus de dix ans, grâce à sa voix puissante et à sa présence magnétique qui suscitent amour et admiration du monde entier. Plongez dans ce livre incontournable, magnifiquement illustré, retraçant le parcours extraordinaire d'Ariana, de ses débuts avec Victorious, la série culte de Nickelodeon, à son ascension comme l'une des artistes les plus influentes de sa génération. Polyvalente, elle a su allier avec brio le monde de la télévision, de la musique et du cinéma. Depuis le succès de son premier album, Yours Truly (2013), Ariana a tissé un lien étroit avec ses fans grâce à des albums à succès comme Dangerous Woman (2016), Sweetener (2018) et Thank U, Next (2019). Son dernier album, Eternal Sunshine (2024), confirme son statut d'artiste parmi les plus prisées de l'industrie musicale. A seulement 30 ans, elle a remporté de nombreux Grammy Awards et d'innombrables succès au Billboard, et son influence s'étend désormais bien au-delà de la musique. Son interprétation de Glinda dans Wicked (2024) a submergé les réseaux sociaux, créant un nouvel enthousiasme envers la comédie musicale. Découvrez les coulisses de son succès et les secrets de son influence mondiale avec cet ouvrage richement illustré pour revivre ses moments les plus iconiques.

Par Collectif, Emilie Murray
Chez Editions Casa

|

Auteur

Collectif, Emilie Murray

Editeur

Editions Casa

Genre

Variété internationale

Commenter ce livre

 

Ariana Grande

Collectif, Emilie Murray trad. Guy Patenaude

Paru le 12/03/2026

144 pages

Editions Casa

24,95 €

ActuaLitté
9782380586510
© Notice établie par ORB
