Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Roman francophone

Micah & Lawrence

Estelle Miccoli

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
A vingt ans, Micah, étudiante en psychologie, est secrètement amoureuse de Lawrence, pilote de courses clandestines de trente-deux ans. Ce dernier, conscient de leur différence d'âge, s'en tient à une relation d'amitié, ce que Micah accepte, quitte à réprimer ses sentiments. Mais la vie de Lawrence bascule lorsqu'il découvre l'existence d'un fils dont il ignorait tout. Pour pouvoir le reconnaître, il scelle un pacte dangereux : infiltrer sa propre communauté automobile afin de faire tomber un trafiquant de drogue. Pris au piège entre ses valeurs et ses obligations, il s'accroche à Micah, son seul refuge. A mesure que le danger se rapproche, leurs émotions deviennent impossibles à ignorer. Lawrence réalise que les limites qu'il s'était imposées vacillent. Mais leur amour peut-il éclore au coeur des mensonges, des menaces... et de choix irréversibles ?

Par Estelle Miccoli
Chez Editions Elixyria

|

Auteur

Estelle Miccoli

Editeur

Editions Elixyria

Genre

Romance sexy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Micah & Lawrence par Estelle Miccoli

Commenter ce livre

 

Micah & Lawrence

Estelle Miccoli

Paru le 12/03/2026

464 pages

Editions Elixyria

20,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782379616587
9782379616587
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt Anna’s Archive attaquée par 13 éditeurs : le piratage de livres entré dans l’ère de l’IA La bataille de Persepolis : faut-il brûler la BD culte de Marjane Satrapi ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.