Micah & Lawrence

A vingt ans, Micah, étudiante en psychologie, est secrètement amoureuse de Lawrence, pilote de courses clandestines de trente-deux ans. Ce dernier, conscient de leur différence d'âge, s'en tient à une relation d'amitié, ce que Micah accepte, quitte à réprimer ses sentiments. Mais la vie de Lawrence bascule lorsqu'il découvre l'existence d'un fils dont il ignorait tout. Pour pouvoir le reconnaître, il scelle un pacte dangereux : infiltrer sa propre communauté automobile afin de faire tomber un trafiquant de drogue. Pris au piège entre ses valeurs et ses obligations, il s'accroche à Micah, son seul refuge. A mesure que le danger se rapproche, leurs émotions deviennent impossibles à ignorer. Lawrence réalise que les limites qu'il s'était imposées vacillent. Mais leur amour peut-il éclore au coeur des mensonges, des menaces... et de choix irréversibles ?