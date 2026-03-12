Inscription
Dear Simon

Faustine Meudon

ActuaLitté
Une romance interdite au coeur d'un hôpital. Il est médecin. Elle est interne. Si elle veut sauver sa carrière, ils doivent résister à leur attirance... A une soirée où son ex a ramené sa nouvelle conquête, Charlotte, interne en pédiatrie, tente de sauver la face en prétendant sortir avec un inconnu, qui se prête avec plaisir à son jeu. Elle ne s'attendait pas à recroiser ce séduisant inconnu à l'hôpital, dans la blouse d'un de ses chefs de service. Depuis, les rumeurs et la jalousie vont bon train et menacent de détruire la carrière de Charlotte, avant même qu'elle n'ait son diplôme. Pour sauver sa réputation, Charlotte parviendra-t-elle à résister à l'attirance électrique qui la pousse vers Simon ?

Par Faustine Meudon
Chez Incartade(s) éditions

|

Auteur

Faustine Meudon

Editeur

Incartade(s) éditions

Genre

Romance sexy

Dear Simon

Faustine Meudon

Paru le 12/03/2026

368 pages

Incartade(s) éditions

15,95 €

9782376102021
